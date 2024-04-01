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В районе Харькова поразили пункт дислокации иностранных наемников

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе Харькова, сообщили в Минобороны. Кроме того, российские военные поразили личный состав и технику ВСУ в 138 районах.

Источник: © РИА Новости

«Поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Харьков», — уточнили в ведомстве.

Бойцы также уничтожили радиолокационный пункт наведения, машину боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Райское Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», — добавили в министерстве.

Помимо этого, на Донецком направлении уничтожили одиннадцать складов с боеприпасами ВСУ.

Как в середине марта сообщало Минобороны, за время спецоперации российские военные ликвидировали 5 962 иностранных наемника, приехавших на Украину воевать на стороне киевского режима. По информации ведомства, всего в боях на стороне ВСУ принимали участие 13 387 боевика из зарубежных стран.

Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российская армия продолжит уничтожать их по всей территории Украины. Приехавшие воевать за деньги во многих интервью сами признавались, что украинское командование координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.