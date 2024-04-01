В районе Харькова поразили пункт дислокации иностранных наемников

«Поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Харьков», — уточнили в ведомстве.
Бойцы также уничтожили радиолокационный пункт наведения, машину боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.
«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Райское Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», — добавили в министерстве.
Помимо этого, на Донецком направлении уничтожили одиннадцать складов с боеприпасами ВСУ.
Как в середине марта сообщало Минобороны, за время спецоперации российские военные ликвидировали 5 962 иностранных наемника, приехавших на Украину воевать на стороне киевского режима. По информации ведомства, всего в боях на стороне ВСУ принимали участие 13 387 боевика из зарубежных стран.
Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российская армия продолжит уничтожать их по всей территории Украины. Приехавшие воевать за деньги во многих интервью сами признавались, что украинское командование координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.