«На авдеевском направлении подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Противник потерял до 295 военнослужащих, танк Abrams производства США», — указали в ведомстве.
Кроме того, на этом направлении ВСУ потеряли РСЗО «Град», самоходные артиллерийские установки (САУ) «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30 и оружие М119 США.
Ранее, 28 марта, Минобороны РФ сообщило, что на авдеевском направлении ВСУ потеряли еще один танк Abrams. Тогда же подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили семь контратак.
20 марта Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили четвертый американский танк Abrams на авдеевском направлении. В военном ведомстве отметили, что танк был уничтожен FPV-дроном в населенном пункте Бердычи Донецкой Народной Республики (ДНР).
До этого, 28 февраля, представитель Симбирского конструкторского бюро (СКБ) «Пиранья» подтвердил, что первый Abrams в зоне спецоперации был поражен ульяновским FPV-дроном «Пиранья». По его словам, эти дроны ранее поражали и другую бронетехнику противника. Он уточнил, что в основном беспилотник используют для атаки блиндажей и укреплений украинской армии.
Об уничтожении первого танка Abrams 26 февраля сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин. Тогда он подчеркнул, что любая новая техника, поставляемая Западом киевскому режиму, уязвима.
В тот же день издание National Interest отметило, что эти танки «значительно переоценены». В публикации было отмечено, что среди данных боевых машин будут еще потери и эту бронетехнику не следует рассматривать как «непобедимое чудесное оружие».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.