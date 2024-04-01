ВС РФ уничтожили на авдеевском направлении очередной танк Abrams

До этого, 28 февраля, представитель Симбирского конструкторского бюро (СКБ) «Пиранья» подтвердил, что первый Abrams в зоне спецоперации был поражен ульяновским FPV-дроном «Пиранья». По его словам, эти дроны ранее поражали и другую бронетехнику противника. Он уточнил, что в основном беспилотник используют для атаки блиндажей и укреплений украинской армии.