Российские силы сбили самолет Су-27 ВС Украины в районе Райского в ДНР

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Райское Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, на купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 60-й механизированной и 4-й танковой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Ямполовка и Терны в ДНР.
«Потери противника составили до 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», — добавили в Минобороны.
Ранее, 31 марта, сообщалось, что Вооруженные силы РФ уничтожили три самолета Су-25 Воздушных сил Украины на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Также были уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.
До этого, 5 марта, российская ПВО сбила истребитель МиГ-29 ВСУ в районе поселка Любомировка Николаевской области. Помимо этого были перехвачены четыре реактивных снаряда HIMARS и уничтожены 112 украинских дронов в районах ДНР и Запорожской области.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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