Российские силы сбили самолет Су-27 ВС Украины в районе Райского в ДНР

Кроме того, на купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 60-й механизированной и 4-й танковой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Ямполовка и Терны в ДНР.