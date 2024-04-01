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Три жителя Молдовы едва не погибли из-за взрыва газовых баллонов: Пострадавшие находятся в больнице

Три человека получили ожоги в результате взрывов газовых баллонов, сообщает пресс-служба ГИЧС.

Источник: ГИЧС

Первый инцидент зарегистрировали 31 марта в селе Кажба Глодянского района. Из-за утечки газа из подключенного к плите баллона произошёл взрыв и начался пожар. Сгорели вещи в комнатах и частично крыша.

Хозяйка дома, 84-летняя женщина, получила ожоги I степени головы и рук. Пенсионерку доставили в районную больницу.

Аналогичный инцидент произошёл в тот же день в селе Хыртопул Маре Криулянского района. Из-за взрыва газового баллона сельчанки 57 и 90 лет получили ожоги I-III степени. Пострадавших доставили в столичную больницу в тяжёлом, но стабильном состоянии.

При тушении сотрудники ГИЧС вынесли из сарая два газовых баллона. Подсобное помещение сгорело полностью, частично обгорела крыша дома.

Обстоятельства выясняются.