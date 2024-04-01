Три жителя Молдовы едва не погибли из-за взрыва газовых баллонов: Пострадавшие находятся в больнице

Аналогичный инцидент произошёл в тот же день в селе Хыртопул Маре Криулянского района. Из-за взрыва газового баллона сельчанки 57 и 90 лет получили ожоги I-III степени. Пострадавших доставили в столичную больницу в тяжёлом, но стабильном состоянии.