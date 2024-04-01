На юге Волгограда затонул плавучий кран

На юге Волгограда в акватории Сарептского затона произошло ЧП: там затонул плавучий кран. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Росприроднадзоре. Сейчас специалисты ведомства подсчитывают ущерб, который был нанесен Волге этим происшествием.
Случилось это на причале ОАО «Волгоградский судостроительный завод». Эксперты уже установили, что затонувший плавкран принадлежит ООО «ХизМет», и уже через суд направили владельцам требование поднять судно со дна.
«К счастью, пока видимых следов загрязнения водоема на месте происшествия не обнаружено. Но топливо и другие вредные вещества могут попасть в затон в любой момент, а затем оттуда и в Волгу. Сейчас идет работа по сбору информации и оценке экологического вреда, нанесенного Сарептскому затону», — уточнили в Росприроднадзоре.
К делу уже подключилась прокуратура.