На юге Волгограда затонул плавучий кран

«К счастью, пока видимых следов загрязнения водоема на месте происшествия не обнаружено. Но топливо и другие вредные вещества могут попасть в затон в любой момент, а затем оттуда и в Волгу. Сейчас идет работа по сбору информации и оценке экологического вреда, нанесенного Сарептскому затону», — уточнили в Росприроднадзоре.