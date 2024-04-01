Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На юге Волгограда затонул плавучий кран

ЧП случилось в Сарептском затоне.

Источник: Росприроднадзор по Волгоградской области

На юге Волгограда в акватории Сарептского затона произошло ЧП: там затонул плавучий кран. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Росприроднадзоре. Сейчас специалисты ведомства подсчитывают ущерб, который был нанесен Волге этим происшествием.

Случилось это на причале ОАО «Волгоградский судостроительный завод». Эксперты уже установили, что затонувший плавкран принадлежит ООО «ХизМет», и уже через суд направили владельцам требование поднять судно со дна.

«К счастью, пока видимых следов загрязнения водоема на месте происшествия не обнаружено. Но топливо и другие вредные вещества могут попасть в затон в любой момент, а затем оттуда и в Волгу. Сейчас идет работа по сбору информации и оценке экологического вреда, нанесенного Сарептскому затону», — уточнили в Росприроднадзоре.

К делу уже подключилась прокуратура.

Прокуратура