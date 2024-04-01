Площадь пожара в Екатеринбурге выросла до 4,5 тысячи квадратов

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Площадь пожара в цеху на территории промышленной площадки в Екатеринбурге увеличилась до 4,5 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли на 300 «квадратах», рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«Площадь увеличилась до 4,5 тысяч квадратных метров. Произошло обрушение кровли на площади 300 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. На месте пожара развернут оперативный штаб. Для тушения кровли задействована высотная техника. Происходит наращивание группировки. К ликвидации привлечены 64 человека и 22 единицы техники.