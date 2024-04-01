Подозреваемого в убийстве собственной матери разыскивают в Костанае

Как сообщает издание, в ориентировке, распространяемой в Сети, сказано, что за совершение особо тяжкого преступления разыскивается мужчина 1992 года рождения.
В пересылаемом в мессенджерах аудиосообщении также уточняется, что мужчина убил собственную мать, отрезав ей голову. В ДП Костанайской области подтвердили, что 30 марта в областном центре действительно было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, но подробностей преступления не раскрыли.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия и мероприятия по установлению виновного лица. В рамках следствия иные сведения разглашению не подлежат. В департаменте полиции предупреждают об ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности», — отметили в ведомстве.