Подозреваемого в убийстве собственной матери разыскивают в Костанае

В пересылаемом в мессенджерах аудиосообщении также уточняется, что мужчина убил собственную мать, отрезав ей голову. В ДП Костанайской области подтвердили, что 30 марта в областном центре действительно было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, но подробностей преступления не раскрыли.