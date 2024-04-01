Очаг заражения корью зафиксирован в центре для беженцев в Кишиневе

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. В Кишиневе зарегистрированы два очага заражения корью, сообщил глава управления соцзащиты и здравоохранения Владимир Болокан на еженедельном заседании мэрии.
По его словам, в центре для беженцев подтверждено 13 случаев кори и еще 10 проверяются.
Еще одна вспышка — в семье, принадлежащей к одной из религиозных конфессий. Там у пяти человек выявлено подозрение на корь, лишь один из них пока подтвержден клинически.
«Все зараженные — маленькие дети. Напомню, единственным решением является вакцинация. Медикаментозного лечения этого заболевания нет. К сожалению, в соседних странах уже зафиксировали летальные случаи среди детей».
Все дети были госпитализированы в городскую детскую больницу инфекционных заболеваний, уточнили в мэрии.
Так, в Румынии за последнюю неделю марта выявлено около 850 новых случаев кори, сообщили в местном Национальном институте общественного здравоохранения. Всего с первого января 2023 года по 24 марта 2024 года в стране было подтверждено 9695 случаев кори, из них в 11 был констатирован летальный исход.