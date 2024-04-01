Очаг заражения корью зафиксирован в центре для беженцев в Кишиневе

Так, в Румынии за последнюю неделю марта выявлено около 850 новых случаев кори, сообщили в местном Национальном институте общественного здравоохранения. Всего с первого января 2023 года по 24 марта 2024 года в стране было подтверждено 9695 случаев кори, из них в 11 был констатирован летальный исход.