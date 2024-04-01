Глава СКР Бастрыкин взял на контроль ситуацию с загрязнением реки в Прикамье

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о загрязнении реки в поселке Всеволодо-Вильва Пермского края. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем telegram-канале.
Обращение о нарушении природоохранного законодательства в поселке Прикамья поступило в комментариях в аккаунте приемной главы СКР во ВКонтакте. Местные жители сообщили, что в районе поселка Всеволодо-Вильва сточные воды попадают на рельеф местности, а затем — в реку Вильву. Эти воды загрязнены химическими веществами.
По словам жителей поселка, загрязнение происходит из-за ненадлежащей работы очистных сооружений муниципального предприятия «Вильва-Водоконал». И, несмотря на вынесенное в 2021 году судебное решение, мер к модернизации оборудования на предприятии не принимается.
Руководителю регионального Следственного управления Денису Головкину поручено провести процессуальную проверку, а также доложить о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.