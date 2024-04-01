Глава СКР Бастрыкин взял на контроль ситуацию с загрязнением реки в Прикамье

Обращение о нарушении природоохранного законодательства в поселке Прикамья поступило в комментариях в аккаунте приемной главы СКР во ВКонтакте. Местные жители сообщили, что в районе поселка Всеволодо-Вильва сточные воды попадают на рельеф местности, а затем — в реку Вильву. Эти воды загрязнены химическими веществами.