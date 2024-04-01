Пожар на промплощадке в Екатеринбурге локализовали

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Крупный пожар в цеху на территории промышленной площадки в Екатеринбурге удалось локализовать на площади 4,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«Пожар локализован. Из цеха эвакуированы 15 баллонов с кислородом и два с пропаном», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что работа спасателей осложняется сильным задымлением. Для разведки места пожара используется беспилотник. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе осуществляется через стационарные станции замеров.
«Превышение уровня ПДК не зафиксировано», — подчеркнул представитель ведомства.