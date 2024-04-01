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Цена жизни — 50 тысяч сумов. В Шахрисабзе убит ветеран самбо Тура Авлакулов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Ветеран самбо Спортсмен Тура Авлакулов ужинал с приятелем в кафе и выпивал спиртное. Между друзьями возникла ссора из-за оплаты 50 тысяч сумов за счет, в результате которой приятель выстрелил в голову самбиста из самопального оружия. Вчера Авлакулов скончался в больнице, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Информацию о случившей трагедии подтвердили в Генпрокуратуре. 29 марта в махалле «Кушхона» Шахрисабза спортсмен Тура Авлакулов, ранее выступавший за сборную Узбекистана по самбо, ужинал в местном кафе «Лола» со знакомым Умидом. И поссорился с ним из-за разногласий о том, кому оплачивать 50 тысяч сумов по счету.

Самбист сначала отказался платить, а когда все-таки пытался дать деньги Умиду, тот рассердился и сказал: «Положи свои деньги в карман», достал из своего автомобиля самодельное оружие и выстрелил самбисту в голову.

В результате Тура Авлакулов с полученными травмами в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован в отделение неотложной помощи Шахрисабзского городского медицинского объединения, где скончался 31 марта.

Умид пытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками УВД примерно в 500 метрах от кафе.

Возбуждено уголовное дело по статье, предполагающей от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Расследование продолжается.