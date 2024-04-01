Цена жизни — 50 тысяч сумов. В Шахрисабзе убит ветеран самбо Тура Авлакулов

Информацию о случившей трагедии подтвердили в Генпрокуратуре. 29 марта в махалле «Кушхона» Шахрисабза спортсмен Тура Авлакулов, ранее выступавший за сборную Узбекистана по самбо, ужинал в местном кафе «Лола» со знакомым Умидом. И поссорился с ним из-за разногласий о том, кому оплачивать 50 тысяч сумов по счету.