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В Перми произошел пожар на территории арматурно-изоляторного завода

На заводе в микрорайоне Гайва загорелась трансформаторная будка.

Днем 1 апреля на территории Южноуральского арматурно-изоляторного завода в Перми произошел пожар. Горела трансформаторная будка. Подробности рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

— Сообщение о возгорании на заводе на улице Репина поступило в 14.35. В тушении принимали участие 58 человек и 14 единиц техники. На момент прибытия первых пожарных наблюдалось горение трансформатора, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Огонь охватил около 4 квадратных метров. Самостоятельно успели эвакуироваться четыре работника предприятия. Пожар был ликвидирован в 15.11. В результате происшествия, погибших и травмированных нет. Обстоятельства и причина пожара устанавливается.

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