В цехе на Уралмаше частично обрушилась кровля из-за крупного пожара

Пожарные локализовали пожар и ликвидировали открытое горение в цехе по производству трансформаторов. Сообщается, что спасатели эвакуировали 24 баллона: 20 с кислородом и четыре с пропаном. Сейчас ведется разведка с помощью беспилотника. «Стационарные станции контролируют содержание вредных веществ в воздухе. Превышение уровня концентрации нет», — прокомментировали в МЧС.