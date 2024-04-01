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В цехе на Уралмаше частично обрушилась кровля из-за крупного пожара

В цехе на Уралмаше из-за сильного пожара произошло обрушение кровли, сообщили в МЧС по Свердловской области. По данным спасателей, площадь пожара составила 4,5 тыс. кв. м. Кровля обрушилась на 300 кв. м. из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.

Пожарные локализовали пожар и ликвидировали открытое горение в цехе по производству трансформаторов. Сообщается, что спасатели эвакуировали 24 баллона: 20 с кислородом и четыре с пропаном. Сейчас ведется разведка с помощью беспилотника. «Стационарные станции контролируют содержание вредных веществ в воздухе. Превышение уровня концентрации нет», — прокомментировали в МЧС.

Напомним, по данным источника «Ъ-Урал», собственником цеха, где произошел пожар, является компания по производству электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов «Энерготрансстрой».

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