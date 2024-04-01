Её уходы из дома связаны с психическим состоянием — Бишимбаев о Салтанат Нукеновой

«Наступает 8 марта, дарю ей свой подарок, вроде бы всё хорошо, отпраздновали. На следующий день я ухожу на работу. Возвращаюсь домой вечером и застаю Салтанат в нетрезвом состоянии. Она заказала две бутылки вина, одну уже выпила. Она нетрезвая, очень агрессивная, требует от меня что-то. Оказывается, ночью она залезла в мой телефон, чтобы проверить, кого ещё я поздравлял 8 марта. Находит там список женщин, кого я поздравлял, коллег и так далее. У неё на этой почве началась истерика», — рассказал Бишимбаев.