Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На границе Казахстана и России могут ограничить передвижение транспорта из-за паводков

Астана. 1 апреля. КазТАГ — На границе Казахстана и России могут ограничить передвижение транспорта из-за паводков, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ).

Источник: QazAvtoJol

«В связи со сложной паводковой ситуацией в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Абайской и Костанайской областях на отдельных направлениях казахстанско-российской границы возможны ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах республиканского и международного значения», — говорится в сообщении в понедельник.

В свою очередь, пограничная служба КНБ информирует об образовании скоплений перед пунктами пропуска на данных участках границы и рекомендует корректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации.