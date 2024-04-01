На границе Казахстана и России могут ограничить передвижение транспорта из-за паводков

«В связи со сложной паводковой ситуацией в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Абайской и Костанайской областях на отдельных направлениях казахстанско-российской границы возможны ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах республиканского и международного значения», — говорится в сообщении в понедельник.
В свою очередь, пограничная служба КНБ информирует об образовании скоплений перед пунктами пропуска на данных участках границы и рекомендует корректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации.