Домлу Салихана арестовали на 15 суток за хулиганство и неподчинение правоохранителям

В суде известный в социальных сетях религиозный деятель оказался после того, как сотрудники ОВД и СГБ нагрянули к нему домой. В ответ на требования правоохранителей Артыкходжаев поднял шум и отказался предоставить свой телефон для проверки.
Судебное заседание, на котором слушалось его дело, прошло 30 марта. Его признали виновным по статьям 183 (мелкое хулиганство) и 194 (невыполнение законных требований сотрудника ОВД) КоАО.
Два года назад Артыкходжаев лишился должности главного имама Сырдарьинской области за резкие высказывания в интернете.
Напомним, в феврале известного религиозного блогера Аброра Мухтор Алий арестовали на 15 суток за неподчинение и противодействие правоохранителям, которых он привлек, устроив скандал в районном хокимияте.