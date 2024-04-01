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Домлу Салихана арестовали на 15 суток за хулиганство и неподчинение правоохранителям

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте за хулиганство и неподчинение правоохранителям на 15 суток арестовали домлу Салихана Артыкходжаева, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В суде известный в социальных сетях религиозный деятель оказался после того, как сотрудники ОВД и СГБ нагрянули к нему домой. В ответ на требования правоохранителей Артыкходжаев поднял шум и отказался предоставить свой телефон для проверки.

Судебное заседание, на котором слушалось его дело, прошло 30 марта. Его признали виновным по статьям 183 (мелкое хулиганство) и 194 (невыполнение законных требований сотрудника ОВД) КоАО.

Два года назад Артыкходжаев лишился должности главного имама Сырдарьинской области за резкие высказывания в интернете.

Напомним, в феврале известного религиозного блогера Аброра Мухтор Алий арестовали на 15 суток за неподчинение и противодействие правоохранителям, которых он привлек, устроив скандал в районном хокимияте.

религии