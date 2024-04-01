Взрыв произошел в воронежском кафе 1 апреля: что известно сейчас

В понедельник, 1 апреля, в помещении кафе «Чайхана Восточный» на улице Ленина, 80 произошел взрыв. Сообщение от горожан о повреждении витринных стекол и хлопке поступило в городской отдел полиции № 6.
— В 7:45 в полицию от местного жителя поступило сообщение о том, что, придя на работу в кафе, расположенное на улице Ленина, он обнаружил повреждения витринного стекла и входной группы. На место была направлена следственно-оперативная группа. В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения установлено, что в ночное время к данному заведению подошел неизвестный мужчина, разбил стекло входной двери и бросил внутрь помещения неизвестный предмет, вследствие чего произошел хлопок. В результате происшествия пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Ход проверки взяла на контроль прокуратура Воронежской области. В ведомстве сообщили, что на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и выяснения обстоятельств случившегося выезжал прокурор Центрального района Виктор Настаушев.
Корреспондент РИА «Воронеж» побывал на месте ЧП. В здании, в котором расположено пострадавшее кафе, находятся помещения, сдающиеся в аренду. Помимо точки общепита в нем расположен пункт выдачи заказов одного из маркетплейсов, кафе-пекарня, а также несколько офисов. Жители близлежащих домов рассказали, что у чайханы совсем недавно сменился владелец.
— Ни хлопка, ни других звуков я не слышал. А во сколько это было? Ночью. Нет, я спал и ничего не слышал. Владельца заведения я не знаю, но они здесь совсем недавно, поэтому ничего конкретного о них сказать не могу. У меня никаких повреждений нет, газ в доме работает, никто ничего не перекрывал. Скажу точно, что это не газ взорвался. Место здесь такое не очень спокойное, бывает, машину чью-то вскроют и магнитолу украдут, — поделился информацией житель дома, расположенного ближе всего к пострадавшему зданию.
Работавшие на месте ЧП газовики в беседе с корреспондентом также заявили, что с газом в здании все в порядке. В ГУ МЧС по Воронежской области сообщили, что сотрудники на место происшествия не привлекались.
Рядом со входом в заведение практически ничего не указывает на то, что здесь произошло ЧП. Битые стекла с тротуара уже убраны, расположенные по соседству организации продолжают работу. Большинство горожан проходят мимо, не обращая внимания на небольшой бардак. Человеку не знающему, что ночью здесь случился взрыв, со стороны может показаться, что на месте идет обычный ремонт.
Только внутри помещения можно рассмотреть разбитые стекла, упавшие из холодильника на пол банки и бутылки, а также слетевшие потолочные панели. Видны и другие разрушения от взрыва. Запаха гари или газа в воздухе нет.
По информации telegram-каналов, полиция разыскивает белый легковой автомобиль, на котором приехал злоумышленник. Выдвигается версия, что причиной произошедшего был конфликт между местными предпринимателями — владельцу заведения могли отомстить конкуренты.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Железнодорожном районе областного центра 35-летнему мужчине оторвало пальцы рук во время детонации запала от ручной гранаты. По предварительным данным, трое воронежцев распивали спиртные напитки, когда пострадавший решил показать гостям имеющиеся у него пневматический пистолет и запал. Детонация произошла, когда мужчина взял его в руки.