Взрыв произошел в воронежском кафе 1 апреля: что известно сейчас

— Ни хлопка, ни других звуков я не слышал. А во сколько это было? Ночью. Нет, я спал и ничего не слышал. Владельца заведения я не знаю, но они здесь совсем недавно, поэтому ничего конкретного о них сказать не могу. У меня никаких повреждений нет, газ в доме работает, никто ничего не перекрывал. Скажу точно, что это не газ взорвался. Место здесь такое не очень спокойное, бывает, машину чью-то вскроют и магнитолу украдут, — поделился информацией житель дома, расположенного ближе всего к пострадавшему зданию.