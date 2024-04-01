Пассажирский автобус загорелся под Анапой. ЧП случилось днем 1 апреля в селе Гай-Кодзор.
«В 14:02 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание пассажирского автобуса на площади 60 кв. метров. В 14:02 локализация пожара. В 14:15 ликвидация открытого горения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
К 14:20 пожар полностью потушили. Всего задействовали девять спасателей и две единицы техники.
Известно, что из автобуса эвакуировали 49 человек. Во время пожара никто не пострадал.