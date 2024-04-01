Пассажирский автобус загорелся под Анапой

«В 14:02 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание пассажирского автобуса на площади 60 кв. метров. В 14:02 локализация пожара. В 14:15 ликвидация открытого горения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.