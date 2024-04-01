В Ростовской области вспыхнули склады, выгорело 100 кв. метров

В хуторе Александровка Ростовской области вспыхнули склады, в которых находился цех по производству лодок. Это произошло днем 1 апреля, всего выгорело 100 кв. метров, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
По данным ведомства, пожар вспыхнул на улице Колхозной. Вызов поступил около 12:51, в 13:25 пламя локализовали, в 13:28 было ликвидировано открытое горение.
Сейчас еще должны вести проливку территории. На месте происшествия от МЧС задействовали 18 человек и пять единиц техники.
Напомним, 31 марта на Доватора в Ростове-на-Дону выгорело 800 кв. метров складского помещения.