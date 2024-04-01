Девушку с мефедроном на 140 миллионов задержали в Алматинской области

В незаконном хранении и сбыте синтетических наркотиков подозревается 28-летняя девушка, задержанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Карасайском районе.
Подозреваемая указала местоположение трех наркозакладок, где было обнаружено и изъято порошкообразное вещество бежевого цвета со специфическим запахом.
Результаты экспертизы подтвердили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком мефедрон, весом около трех килограмм, то есть 7920 одноразовых доз, на общую сумму 143 миллиона тенге. Подозреваемая водворена в ИВС.
Расследование уголовного дела проводится по факту незаконного хранения и сбыта наркотических средств в особо крупном размере.