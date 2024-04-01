В Польше пришли в ужас из-за российского оружия

«Для украинских военных наступают тяжелые времена. Российская армия наконец-то намерена прорвать украинскую оборону. Для этого Кремль готовит к применению действительно мощное оружие. Это САО 2С42 “Лотос”. Его испытания прошли всего четыре года назад, и вот, как оказалось, он уже готов участвовать в реальных боевых действиях на Украине», — говорится в материале.