В Истре обрушился автомобильный мост

«В 13:30 мск поступила информация об обрушении автомобильного моста через реку Молодильня по адресу: городской округ Истра, деревня Троица», — сказали в ведомстве.
Пострадавших в результате ЧП нет.
Как сообщила глава Истры Татьяна Витушева, участок дороги временно перекрыт. «Мостовое сооружение не являлось аварийным. Предварительно, причиной послужила паводковая ситуация, поднятие уровня воды и размытие грунта под сооружением», — написала она в своем Telegram-канале.
Ранее синоптики Гидрометцентра РФ предупреждали о гидрологической ситуации в Подмосковье. В частности, в Московской области в период по 2 апреля увеличится интенсивность подъема уровня воды, что приведет к формированию на малых и средних реках региона опасного явления «высокое половодье». По данным синоптиков, «высокое половодье» ожидается на реках Протве у города Верея, Москвы у деревни Барсуки, Лусянки у деревни Черники, Искони у деревни Новинки, Волошни у деревни Чертаново, Катыш у села Троицкое, Нерской у города Куровское.