В Истре обрушился автомобильный мост

Ранее синоптики Гидрометцентра РФ предупреждали о гидрологической ситуации в Подмосковье. В частности, в Московской области в период по 2 апреля увеличится интенсивность подъема уровня воды, что приведет к формированию на малых и средних реках региона опасного явления «высокое половодье». По данным синоптиков, «высокое половодье» ожидается на реках Протве у города Верея, Москвы у деревни Барсуки, Лусянки у деревни Черники, Искони у деревни Новинки, Волошни у деревни Чертаново, Катыш у села Троицкое, Нерской у города Куровское.