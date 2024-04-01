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В Истре обрушился автомобильный мост

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Мост обрушился в Истре, сообщили ТАСС в областном главке МЧС РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В 13:30 мск поступила информация об обрушении автомобильного моста через реку Молодильня по адресу: городской округ Истра, деревня Троица», — сказали в ведомстве.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Как сообщила глава Истры Татьяна Витушева, участок дороги временно перекрыт. «Мостовое сооружение не являлось аварийным. Предварительно, причиной послужила паводковая ситуация, поднятие уровня воды и размытие грунта под сооружением», — написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, сотрудники МЧС, ГИБДД, администрации, представители подрядной организации находятся на месте происшествия, формируется план необходимых восстановительных мероприятий. Альтернативный проезд транспорта в населенный пункт организован через территорию ДНП «Истринские холмы».

Ранее синоптики Гидрометцентра РФ предупреждали о гидрологической ситуации в Подмосковье. В частности, в Московской области в период по 2 апреля увеличится интенсивность подъема уровня воды, что приведет к формированию на малых и средних реках региона опасного явления «высокое половодье». По данным синоптиков, «высокое половодье» ожидается на реках Протве у города Верея, Москвы у деревни Барсуки, Лусянки у деревни Черники, Искони у деревни Новинки, Волошни у деревни Чертаново, Катыш у села Троицкое, Нерской у города Куровское.

МЧС