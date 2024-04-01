В Пермском крае простились с погибшим в СВО 31-летним вахтовиком-нефтяником

Новая скорбная весть пришла в Бардымский муниципальный округ. Окружная администрация сообщила о гибели в зоне проведения СВО 31-летнего земляка, отца двоих детей Мустакимова Рафиса Фанисовича.
Прощание с погибшим военнослужащим прошло1 апреля в родном селе.
Рафис Мустакимов родился 27 июля 1992 года в Барде. Учился в Бардымской средней школе № 2. Затем продолжил образование в Бардымском колледже и Уфимском нефтяном техническом университете.
После учебы Рафис Мустакимов работал вахтовым методом. За трудовые заслуги его награждили памятным знаком нефтяной компании ООО «БКЕ».
В зоне проведения СВО житель Барды служил водителем мотострелкового взвода мотострелкового батальона в звании рядового.
«В нашей памяти Рафис Фанисович навсегда останется солдатом своей Родины и настоящим мужчиной. Родным и близким сил и терпения», — говорится в соболезновании администрации округа.