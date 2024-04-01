В Ярославской области произошло ДТП с автобусом и скорым поездом

ДТП произошло днем на регулируемом железнодорожном переезде в селе Берендеево. Столкнулись рейсовый автобус и скорый поезд, сказал собеседник агентства.
«По предварительным данным, погибли все восемь человек, находящиеся в автобусе. На месте работают спасатели и психологи МЧС России. Работают 24 человека личного состава, 7 единиц техники», — уточнили в МЧС.
Ранее о семи погибших сообщал глава Переславля-Залесского Дмитрий Зяблицкий. В оперативных службах сообщали о пяти погибших и двух пострадавших.
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, медики, специалист экстренных служб. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.