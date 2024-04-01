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В Ярославской области произошло ДТП с автобусом и скорым поездом

ТАСС, 1 апреля. Рейсовый автобус и скорый поезд столкнулись в селе Берендеево Ярославской области. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Источник: РИА "Новости"

ДТП произошло днем на регулируемом железнодорожном переезде в селе Берендеево. Столкнулись рейсовый автобус и скорый поезд, сказал собеседник агентства.

«По предварительным данным, погибли все восемь человек, находящиеся в автобусе. На месте работают спасатели и психологи МЧС России. Работают 24 человека личного состава, 7 единиц техники», — уточнили в МЧС.

Ранее о семи погибших сообщал глава Переславля-Залесского Дмитрий Зяблицкий. В оперативных службах сообщали о пяти погибших и двух пострадавших.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, медики, специалист экстренных служб. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.