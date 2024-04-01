На Урале проверят информацию о фальсификации результатов викторины

Telegram-канал «Подъем» в понедельник сообщил о том, что в Златоусте в викторине, которая проходила во время выборов президента России, победили родственники главы муниципального дворца культуры, где и подводили итоги. Так, главный приз розыгрыша «Всей семьёй за Златоуст» — автомобиль Lada Vesta — достался тёще директора клуба Алексея Разумейко, бытовая техника — его жене.