На Урале проверят информацию о фальсификации результатов викторины

ЧЕЛЯБИНСК, 1 апр — РИА Новости. Полиция проверяет информацию о возможной фальсификации результатов викторины в дни выборов президента России в Златоусте Челябинской области, где главный приз выиграла родственница руководителя дворца культуры, где подводили итоги, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Telegram-канал «Подъем» в понедельник сообщил о том, что в Златоусте в викторине, которая проходила во время выборов президента России, победили родственники главы муниципального дворца культуры, где и подводили итоги. Так, главный приз розыгрыша «Всей семьёй за Златоуст» — автомобиль Lada Vesta — достался тёще директора клуба Алексея Разумейко, бытовая техника — его жене.
«Полиция проверяет данную информацию. Необходимая информация запрошена у организаторов», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе администрации Златоустовского городского округа РИА Новости пояснили, что администрация округа не является организатором викторины, призовой фонд приобретен без привлечения бюджетных средств. «Алексей Разумейко уволен», — уточнили в пресс-службе, добавив, что за информацией о правовой оценке произошедшего необходимо обратиться в правоохранительные органы.
В положении о проведении викторины, размещенном на странице администрации Златоустовского городского округа в соцсети «ВКонтакте» указывается, что ее организатором является региональная общественная организация «Наш Челябинск».