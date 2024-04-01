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Самаркандского студента-наркокурьера осудили на 14 лет

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Джамбайском районе Самаркандской области вынесли приговор студенту-наркокурьеру. Молодой человек хотел заработать на оплату контракта за обучение в вузе и согласился перевезти наркотики, передает корреспондент Podrobno.uz.

Как сообщает пресс-служба МВД, в октябре 2023 года студент Самаркандского института экономики и сервиса познакомился с таджикистанцем по имени Санчо.

Новый знакомый предложил студенту подзаработать. Санчо связался с подсудимым через мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и велел ему доставить наркотики по указанному адресу. За помощь студенту пообещали заплатить 1 тысячу долларов.

«Я сказал ему, что должен учиться и оплачивать контракт. Он сказал, что поможет мне. Я спросил, противозаконно ли это. Он сказал — нет», — рассказал подсудимый.

Студента поймали, когда он забирал наркотики, спрятанные под деревом. В общей сложности правоохранители изъяли 5 килограмм опия.

Джамбайский районный суд по уголовным делам признал парня виновным. Ему назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы.