Павлодарка убила сожителя после просьбы дать денег

«В связи с тем, что осужденная отказала ему дать денежные средства на приобретение спиртного, между ними возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина начал выражаться нецензурной бранью и угрожать физической расправой в адрес женщины. По этой причине у осужденной возник умысел, направленный на убийство. Взяв со стола кухонный нож, она нанесла им несколько ударов по телу сожителя», — говорится в сообщении суда.