В Башкирии подтопило два участка дорог и три моста

В Баймакском районе на дороге Баймак — Семеново — Первомайское наблюдается перелив шириной 3 м, высота над дорожным полотном составляет 5 см. В селе Кучумово Чишминского района перелив длиной 60−62 м, высотой 40 см над полотном.
При этом имеются пути объезда, по которым могут проехать экстренные службы, отмечается в сообщении.
Кроме того, затоплены три низководных моста: в селе Таштугай Хайбуллинского района, селе Чураево в Миякинском районе и деревне Новобаскаково Кушнаренковского района.
Со 2 по 5 апреля прогнозируется аномально теплая погода со среднесуточной температурой воздуха на 3−7C выше нормы. Температура может достичь +15 C.
Всего за сутки в МЧС республики поступило 11 сообщений о подтоплении талыми водами.