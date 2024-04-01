В Башкирии подтопило два участка дорог и три моста

В Баймакском районе на дороге Баймак — Семеново — Первомайское наблюдается перелив шириной 3 м, высота над дорожным полотном составляет 5 см. В селе Кучумово Чишминского района перелив длиной 60−62 м, высотой 40 см над полотном.