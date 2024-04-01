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В Башкирии подтопило два участка дорог и три моста

На контроле МЧС по Башкирии находятся пять ситуаций, связанных с переливами талой воды, сообщили в пресс-службе министерства.

В Баймакском районе на дороге Баймак — Семеново — Первомайское наблюдается перелив шириной 3 м, высота над дорожным полотном составляет 5 см. В селе Кучумово Чишминского района перелив длиной 60−62 м, высотой 40 см над полотном.

При этом имеются пути объезда, по которым могут проехать экстренные службы, отмечается в сообщении.

Кроме того, затоплены три низководных моста: в селе Таштугай Хайбуллинского района, селе Чураево в Миякинском районе и деревне Новобаскаково Кушнаренковского района.

Со 2 по 5 апреля прогнозируется аномально теплая погода со среднесуточной температурой воздуха на 3−7C выше нормы. Температура может достичь +15 C.

Всего за сутки в МЧС республики поступило 11 сообщений о подтоплении талыми водами.

МЧС