В Нестерове двухлетняя девочка на ходу выпала из легковушки

В Нестерове из легковушки на ходу выпала двухлетняя девочка. Об этом «Клопс» сообщили источники в экстренных службах региона.
В понедельник, 1 апреля, около 13:00 машина подъезжала на парковку возле дома № 27 на ул. Калинина. Ребёнок выпал из неё и мгновенно оказался под автомобилем. В панике 33-летняя женщина-водитель выскочила, чтобы спасти малышку, авто поехало дальше.
«Женщина пыталась остановить машину, у неё нога попала прямо под колесо: сказали, что перелом. Ребёнок ударился, конечно, девочку достали из-под машины, но вроде серьёзных травм нет. Бедная женщина была в шоке от страха и боли, её увезли на скорой, она никакая была. Ребёнка тоже увезли в Детскую областную больницу», — сообщила «Клопс» очевидица.
Свидетельница добавила, что в машине было трое детей, малыш лежал в люльке. Пострадавшая девочка находилась в детском кресле.