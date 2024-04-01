В Нестерове двухлетняя девочка на ходу выпала из легковушки

«Женщина пыталась остановить машину, у неё нога попала прямо под колесо: сказали, что перелом. Ребёнок ударился, конечно, девочку достали из-под машины, но вроде серьёзных травм нет. Бедная женщина была в шоке от страха и боли, её увезли на скорой, она никакая была. Ребёнка тоже увезли в Детскую областную больницу», — сообщила «Клопс» очевидица.