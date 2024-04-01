Подозреваемого в убийстве матери задержали в Костанайской области

«Он попытался скрыться в Узункольском районе», — отметили в ДП Костанайской области. Сейчас задержанный водворен в изолятор временного содержания. Сообщается, что назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. «В рамках следствия иные сведения разглашению не подлежат», — подчеркнули в ведомстве.