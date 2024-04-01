«Все же будут думать, что это я сделал». Как Бишимбаев объяснил синяки на лице Нукеновой

«Опять приехал Бауржан Сейтжанов, он хотел нас помирить, он знал, что мы… Я ему сказал, что мы в расставании. Это мой товарищ. Он говорил: “Давай я помирю, это же моя сестренка, ты мой друг, я вас помирю”. Мы встретились, она приехала, по-моему, у ее подруги Виктории был день рождения. В очках вот таких больших (была). Я говорю: “Салта, вот ты ходишь вот в таких больших очках, с фингалом. Все же будут думать, что это я тебе сделал”. Она говорит: “Нет, я девчонкам сказала, что мы расстались”, — добавил Бишимбаев.