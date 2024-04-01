«Все же будут думать, что это я сделал». Как Бишимбаев объяснил синяки на лице Нукеновой

По словам подсудимого, его супруга часто употребляла алкоголь. Однажды перед поездкой за границу Бишимбаев приехал к Нукеновой, якобы чтобы поговорить после очередной ссоры.
«Перед отъездом я к ней заехал. Наверное, за 2−3 дня до отъезда я застал ее дома опухшей, отекшей, нетрезвой и с большим фингалом под глазом. Я говорю: “Откуда фингал, Салта?” Она говорит: “Я вот ночью в туалет шла, упала, ударилась о табурет” О табурет или о тумбочку, или о кровать», — заявил Куандык Бишимбаев.
После этого, по словам Куандыка, супруги встретились вновь на праздновании дня рождения подруги Салтанат.
«Опять приехал Бауржан Сейтжанов, он хотел нас помирить, он знал, что мы… Я ему сказал, что мы в расставании. Это мой товарищ. Он говорил: “Давай я помирю, это же моя сестренка, ты мой друг, я вас помирю”. Мы встретились, она приехала, по-моему, у ее подруги Виктории был день рождения. В очках вот таких больших (была). Я говорю: “Салта, вот ты ходишь вот в таких больших очках, с фингалом. Все же будут думать, что это я тебе сделал”. Она говорит: “Нет, я девчонкам сказала, что мы расстались”, — добавил Бишимбаев.
Адвокат Бишимбаева спросил, сколько раз за год он вступал в драку и поднимал руку на Салтанат.
«Я в ходе следствия давал показания, если не считать 9 число (ноябрь 2023 года. — прим.), два раза: 20 октября и 9 марта», — ответил подсудимый.
Бишимбаев добавил, что не считает это «систематическим нанесением побоев». По словам экс-чиновника, они с супругой часто ссорились. Во время одного из таких конфликтов между ними произошла драка.
«Процесс пошел: крик, гам. В конце концов она не сдержалась, подошла и где-то с метров 1,5−2 кинула мне в лицо телефоном — iPhone 14 у нее был. Отсюда у меня возник синяк. В ответ я тоже не сдержался, дай ей несколько пощечин. Вот так наша ссора 20 октября произошла», — сказал обвиняемый.
Напомним: по версии прокуроров, Куандык Бишимбаев неоднократно избивал Салтанат Нукенову. На судебном заседании 29 марта брат погибшей Айтбек Амангельды показал фотографии избитой Салтанат Нукеновой. По его словам, их ему отправила сама Салтанат, когда она жила с Бишимбаевым.