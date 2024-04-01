Суд продлил арест журналистке Алсу Курмашевой

По данным агентства «Татар-информ», следствие полагает, что Курмашева в сентябре 2022 года получила сведения о мобилизованных преподавателях одного из вузов в Татарстане и использовала их при подготовке «альтернативных аналитических материалов для профильных международных инстанций и проведения дискредитирующих Россию информационных кампаний».