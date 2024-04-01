Над Самарой у нескольких самолетов сработал сигнал сближения с землей

В небе над Самарой у четырёх пассажирских самолётов сработал сигнал сближения с землей. Так, 31 марта, в 23:26 по местному времени, в зоне ответственности самарского регионального центра единой системы организации воздушного движения, экипаж авиалайнера лайнера «Аэробус A320» авиакомпании Air Arabia, выполнявший рейс Шарджа — Самара доложил, что при следовании на высоте 4000 футов сработала сигнализация предупреждения столкновения с землей, и набрал эшелон 80.
Самолет благополучно приземлился в Международном аэропорту Самары Курумоч в 00:03 1 апреля.
Ночью, 1 апреля в зоне ответственности самарского регионального центра единой системы организации воздушного движения сработала сигнализация предупреждения столкновения с землей ещё у трёх самолетов:
— в 01:50 у самолета «Боинг 788» авиакомпании Air India, выполнявшего рейс Копенгаген — Дели;
— в 01:56 у самолета «Боинг 738» авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшего рейс Москва (Шереметьево) — Астана;
— в 02:00 у самолета «Боинг 789» авиакомпании Etihad Airways, выполнявшего рейс Москва (Шереметьево) — Абу-Даби.
«Боинг 788» менял эшелон до ЭП 393 с последующим возвратом до ЭП 390, два других лайнера, от заданного эшелона не отклонялись.
Экипажи всех трёх самолетов экипаж срочность бедствие не объявляли, и приняли решение следовать в аэропорты назначения, сообщил Телеграмм-канал AVIAINCIDENT.