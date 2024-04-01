Над Самарой у нескольких самолетов сработал сигнал сближения с землей

В небе над Самарой у четырёх пассажирских самолётов сработал сигнал сближения с землей. Так, 31 марта, в 23:26 по местному времени, в зоне ответственности самарского регионального центра единой системы организации воздушного движения, экипаж авиалайнера лайнера «Аэробус A320» авиакомпании Air Arabia, выполнявший рейс Шарджа — Самара доложил, что при следовании на высоте 4000 футов сработала сигнализация предупреждения столкновения с землей, и набрал эшелон 80.