Топ-менеджера предприятия «Беллегпрома» задержали за крупную взятку

Свои «услуги» фигурант оценил в 2 млн российских рублей ($21,6 тыс.). За деньгами он отправил родственника. Мужчину задержали после получения взятки на автодороге в Оршанском районе, затем был задержан и заместитель гендиректора предприятия.
По местам их жительства изъяли сумму, эквивалентную $30 тыс., и пять дорогостоящих автомобилей.
За получение взятки в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
Предприятие «Моготекс» считается одним из крупнейших в Могилевской области. Оно выпускает текстильные полотна и швейные изделия.
В Беларуси задержали за взятку замдиректора и главного энергетика завода.