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Топ-менеджера предприятия «Беллегпрома» задержали за крупную взятку

За взятку задержали 46-летнего заместителя гендиректора предприятия «Моготекс». Он хотел получить процент от московской фирмы-партнера за бесперебойную отгрузку продукции, сообщает МВД.

Свои «услуги» фигурант оценил в 2 млн российских рублей ($21,6 тыс.). За деньгами он отправил родственника. Мужчину задержали после получения взятки на автодороге в Оршанском районе, затем был задержан и заместитель гендиректора предприятия.

По местам их жительства изъяли сумму, эквивалентную $30 тыс., и пять дорогостоящих автомобилей.

За получение взятки в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Предприятие «Моготекс» считается одним из крупнейших в Могилевской области. Оно выпускает текстильные полотна и швейные изделия.

В Беларуси задержали за взятку замдиректора и главного энергетика завода.