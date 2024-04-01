В Крыму ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже

«Происшествие случилось вечером 30 марта в доме по улице Балаклавская в момент, когда ребенок остался один в квартире: мама спустилась во двор на несколько минут, а девочка открыла окно, чтобы посмотреть на нее. В настоящее время пострадавшая находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
По факту произошедшего следствие проводит проверку. По данным ведомства, семья, в которой воспитывается школьница, на учете в органах профилактики не состоит, характеризуется положительно.
Также проверку проводит прокуратура Крыма, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ребенка.