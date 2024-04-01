Посетителей Ленинградского зоопарка эвакуировали из-за сообщения о бомбе 1 апреля

Первый апрельский день нарушил спокойствие посетителей и работников Ленинградского зоопарка. Всех людей эвакуировали во второй половине дня. Как уточнили в пресс-службе учреждения, руководству сообщили, что территория заминирована.
— Все службы уже оповестили о случившимся. Посетителей и сотрудников эвакуировали. Выясняем обстоятельства происшествия, — добавили в пресс-службе Ленинградского зоопарка.
На адрес учреждения уже прибыли бригада скорой помощи и наряд полиции. Правоохранители проверят информацию о минировании и примут необходимые меры. Выведенные с территории посетители, к счастью, сохраняют спокойствие, несмотря на суету.
Ранее SPB.KP.RU писала, что 18-летнего студента петербургского Политеха отправили под стражу на два месяца после ложного сообщения о минировании комплекса «Лондон Молл».