Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посетителей Ленинградского зоопарка эвакуировали из-за сообщения о бомбе 1 апреля

Правоохранители проверяют сообщение о минировании Ленинградского зоопарка.

Источник: Комсомольская правда

Первый апрельский день нарушил спокойствие посетителей и работников Ленинградского зоопарка. Всех людей эвакуировали во второй половине дня. Как уточнили в пресс-службе учреждения, руководству сообщили, что территория заминирована.

— Все службы уже оповестили о случившимся. Посетителей и сотрудников эвакуировали. Выясняем обстоятельства происшествия, — добавили в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

На адрес учреждения уже прибыли бригада скорой помощи и наряд полиции. Правоохранители проверят информацию о минировании и примут необходимые меры. Выведенные с территории посетители, к счастью, сохраняют спокойствие, несмотря на суету.

Ранее SPB.KP.RU писала, что 18-летнего студента петербургского Политеха отправили под стражу на два месяца после ложного сообщения о минировании комплекса «Лондон Молл».