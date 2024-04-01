Фигуранта по «Крокусу» Юсуфзоду 25 марта задержали за неповиновение полиции

Ранее СК РФ сообщил, что следствие ходатайствует перед судом об аресте десятого фигуранта уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Якубджони Юсуфзоды. По данным следствия, он через свою банковскую карту перечислил деньги на проживание террористов, часть была переведена за несколько дней до теракта, часть — уже после. Юсуфзоде предъявлено обвинение по статье о теракте.