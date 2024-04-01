Бишимбаев в суде попытался переложить ответственность на саму жестоко убитую Нукенову

«Я хотел сказать, что это тоже очередная непонятная выдумка. У нас есть с ней личные видео, они есть на моем телефоне, но это не одно видео, это, наверное, 10−15 видео, которые мы снимали на Мальдивах, в Турции, в Алматы. Мы были мужем и женой, и мы доверяли друг другу. В этом не было того контекста, который потерпевший говорит, что якобы я использовал это видео и из-за этого она возвращалась. Она знала код к моему телефону и могла это видео удалить. Мы любили друг друга и у нас было такое развлечение свое личное — мужа и жены», — сказал он.