Бишимбаев в суде попытался переложить ответственность на саму жестоко убитую Нукенову

«И 9 и 20 (9 марта и 20 октября 2023 года — КазТАГ) я хочу сказать, на самом деле драка была спровоцирована ею, то есть она кидалась, она умела прям кидаться с кулаками и с ногами, драться полноценно. Я говорю же, я такого никогда не видел, чтобы женщина могла так кидаться на мужчину и еще так его оскорблять», — сказал Бишимбаев, давая показания в суде.
При этом, обвиняемый отрицает систематические избиения Нукеновой и на вопрос адвоката, сколько раз он поднимал руку на погибшую, заявил, что «всего» два раза.
«Если не считать трагических обстоятельства девятого ноября, то это было всего два раза в нашей жизни, это было 20 октября и 9 марта (2023 года — КазТАГ)», — утверждает Бишимбаев.
На вопрос, считает ли он это систематическим нанесением побоев, Бишимбаев твердо заявил: «Нет не считаю».
В целом Бишимбаев рассказал свою версию их знакомства с Нукеновой. По его словам, разлад между ними начался после свадьбы, когда Нукенова рассказала Бишимбаеву о своих предыдущих отношениях. Подсудимый заявил, что девушка якобы встречалась с женатыми мужчинами. После этого, по словам Бишимбаева, Нукенова боялась, что он не будет относиться к ней как прежде, и стала нервной. Он утверждает, что ее уходы из дома были связаны с ее психическим и психологическим состоянием.
«Потерпевший говорил, что она восемь раз уходила. Я скажу больше, она уходила 12 раз», — сказал экс-министр.
Также подсудимый заявил, что никогда не запрещал Нукновой работать, общаться с подругами и родственниками, а назвал «непонятной выдумкой» заявление защиты, что девушка возвращалась, потому что он шантажировал ее интимным видео.
«Я хотел сказать, что это тоже очередная непонятная выдумка. У нас есть с ней личные видео, они есть на моем телефоне, но это не одно видео, это, наверное, 10−15 видео, которые мы снимали на Мальдивах, в Турции, в Алматы. Мы были мужем и женой, и мы доверяли друг другу. В этом не было того контекста, который потерпевший говорит, что якобы я использовал это видео и из-за этого она возвращалась. Она знала код к моему телефону и могла это видео удалить. Мы любили друг друга и у нас было такое развлечение свое личное — мужа и жены», — сказал он.
Также подсудимый уверяет, что якобы никогда не запрещал Нукеновой работать, общаться с подругами и родственниками.
«Просто первое время она сама отошла от работы, наверное, хотела больше погрузиться в семейные, домашние дела», — утверждает Бишимбаев.
Показания по дню трагедии экс-министр должен дать уже в среду 3 апреля.