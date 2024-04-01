В Беларуси есть угроза трансграничного пожара со стороны России

«Должностные лица гослесохраны сразу нескольких лесхозов Могилевской области принимают меры по недопущению перехода огня в лесной фонд со стороны России», — сообщает телеграм-канал Министерства лесного хозяйства.
По оперативной информации, под ударом находится Паньковское лесничество Костюковичского лесхоза. До белорусской границы около 1 километра. Гослесохрана Костюковичского лесхоза сразу же выехала к границе. Дополнительно направлены силы и ресурсы из соседних Климовичского и Чериковского лесхозов. В целом ситуацию на границе контролируют 15 работников гослесохраны и 6 единиц техники.
«Своевременно подготовиться к возможной встрече с огнем удалось благодаря взаимодействию с российскими коллегами: они предупредили об угрозе», — добавили в пресс-службе.
По состоянию на 31 марта в лесном фонде Минлесхоза произошло 15 случаев лесных пожаров на площади 9,7 га.
Ранее в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня» министр лесного хозяйства Александр Кулик рассказал, что Беларусь первая в Европе покрыла все леса страны автоматической системой обнаружения пожаров.
«По сути, у нас повсеместно работает умное видеонаблюдение, способное распознать возгорание на ранней стадии», — заявил глава Минлесхоза.