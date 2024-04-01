В Беларуси есть угроза трансграничного пожара со стороны России

По оперативной информации, под ударом находится Паньковское лесничество Костюковичского лесхоза. До белорусской границы около 1 километра. Гослесохрана Костюковичского лесхоза сразу же выехала к границе. Дополнительно направлены силы и ресурсы из соседних Климовичского и Чериковского лесхозов. В целом ситуацию на границе контролируют 15 работников гослесохраны и 6 единиц техники.