Reuters сообщило о гибели командующего КСИР в результате удара Израиля по Дамаску

До этого, 26 марта, телеканал Al Mayadeen сообщил, что сирийская провинция Дейр-эз-Зор на востоке страны подверглась авиаударам. Отмечалось, что в результате погибло несколько человек, точное число погибших и раненых неизвестно. По данным Al Mayadeen, под удары попали район Аль-Салихия в городе Аль-Букамаль, жилые кварталы в Аль-Маядине и район Аль-Кусур в Дейр-эз-Зоре.