Украина перенаправила зерно с западного направления в причерноморские порты

«Вагонопоток с зерновыми грузами переориентировался с западных границ на направление морских портов Большой Одессы. Фиксируется уменьшение объемов передачи зерновых грузов на границах со всеми без исключения соседними странами — Венгрией, Словакией, Польшей, Румынией», — написал он в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Председатель правления «Украинских железных дорог» Евгений Лященко, в свою очередь, заявил, что треть всех железнодорожных грузов переваливается через припортовые станции. Его слова приводит пресс-служба компании.
Председатель правления добавил, что это обеспечивает более 60% загрузки морских портов на Черном море. В основном, уточнил господин Лященко, это следующие на экспорт товары, в частности — зерно.
В Европе с конца 2023 года начались масштабные протесты фермеров, вызванные политикой стран Евросоюза. Протестующие критикуют власти за рост цен, отсутствие субсидий и дешевый украинский импорт.
На фоне протестов премьер-министр Польши Дональд Туск 7 марта сообщил, что Варшава предложила ЕС отменить торговые преференции Украины. 20 марта Евросоюз до 5 июня 2025 года продлил приостановку пошлин и квот на импорт украинской сельхозпродукции.