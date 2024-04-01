Украина перенаправила зерно с западного направления в причерноморские порты

«Вагонопоток с зерновыми грузами переориентировался с западных границ на направление морских портов Большой Одессы. Фиксируется уменьшение объемов передачи зерновых грузов на границах со всеми без исключения соседними странами — Венгрией, Словакией, Польшей, Румынией», — написал он в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).