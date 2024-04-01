Губернатор назвал причиной ДТП с поездом и автобусом пьяного диспетчера

Северная железная дорога создала комиссию по расследованию происшествия, которую возглавил начальник дороги Рашид Сайбаталов. Также там сообщили, что остановленные поезда отправлены по своим маршрутам — они следуют с задержкой от одного до полутора часов. По последним данным дороги, пассажиров поезда № 15 «Архангельск — Москва» на станции Берендеево пересаживают на три поезда, которые идут в столицу.