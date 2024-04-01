ПВО перехватила над Черным морем шесть украинских беспилотников

ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в понедельник днем силы противовоздушной обороны сбили 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, а позднее вечером — еще 19 таких боеприпасов. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в общей сложности пострадали десять человек. Также повреждения получили несколько домовладений, социальных объектов и автомобилей.