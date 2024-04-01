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ПВО перехватила над Черным морем шесть украинских беспилотников

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников над Черным морем, сообщило Минобороны. Уточняется, что попытку Киева совершить террористическую атаку на территории России пресекли около 19:30 мск.

Источник: © РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря», — подчеркнули в ведомстве.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в понедельник днем силы противовоздушной обороны сбили 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, а позднее вечером — еще 19 таких боеприпасов. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в общей сложности пострадали десять человек. Также повреждения получили несколько домовладений, социальных объектов и автомобилей.

В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.