Фигурантов хищений в «Роснано» обвиняют в основном заочно и поздно

О ходе расследования, которое ведут следователи следственного департамента МВД, в понедельник сообщил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он уточнил, что представители следствия предъявили официальное обвинение в рамках дела об особо крупной растрате или хищении (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
По данным парламентария, всего в деле имеется четыре фигуранта — это бывший зампред «Роснано» и, как его назвал господин Хинштейн, «правая рука» бывшего главы компании Анатолия Чубайса Олег Киселев, управляющий директор «Роснано» Ирина Раппопорт, директор «дочки» «Роснано» Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и бывший президент и председатель правления АКБ «Пересвет» Александр Швец. Как считают в СД МВД, при их участии было похищено 1,676 млрд руб. средств «Роснано».
«Согласно материалам дела, для вывода средств из “Роснано” в 2012—2015 годах использовалась замысловатая схема с участием целого ряда подконтрольных компаний», — сообщил глава IT-комитета Госдумы. По его словам, специально для совершения аферы еще в 2012 году был учрежден зарегистрированный на Кипре фонд Nanoenergo Fund Limited, где по 50% акций владели «Роснано» и «Пересвет». «Согласно материалам дела, для вывода средств из “Роснано” в 2012—2015 годах использовалась замысловатая схема с участием целого ряда подконтрольных компаний», — сообщил господин Хинштейн, уточнив, что использовались «дочки» Nanoenergo — ОАО «Композитные трубы», ООО «Биоинновации», ООО «Сармат», ООО РВТ, ООО «Гидроэнерготех», ООО УИТ, ряд других предприятий, включая ЗАО «УК “Сберинвест”», где в свое время числился Олег Дьяченко, а также договоры займов и поручительства с банком «Пересвет».
«Фонд накачали деньгами, перечислили их в “Пересвет”, вывели по фиктивным договорам займов и присвоили», — рассказал Александр Хинштейн.
Стоит отметить, что вживую обвинение удалось предъявить только господину Дьяченко. В рамках дела о хищении средств обыски у него были проведены сотрудниками МВД и ФСБ еще осенью 2022 года. Тогда он был оставлен под подпиской о невыезде. Однако потом он признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, а сейчас находится под домашним арестом. Между тем всем остальным фигурантам обвинение предъявили заочно, так как они скрылись за границей. Следствие намерено инициировать их международный розыск. Впрочем, надеяться, что они будут задержаны и экстрадированы на родину, вряд ли стоит. Александра Швеца разыскивают по другому делу о мошенничестве фактически с его увольнения с руководящих постов в «Пересвете» в конце 2016 года.
Есть подозрения, что Александр Швец еще тогда обосновался в Израиле, куда якобы не так давно перебрался и Анатолий Чубайс. Интересно, что фамилия последнего пока во всеуслышание в связи с громким расследованием не называется, а организатором туманно указывается «неустановленное лицо из числа руководителей “Роснано”».
Кстати, два года назад представители «Роснано» отмечали, что активно ведется «работа по возврату инвестиций и возмещению ущерба, нанесенного компании за период инвестирования в 2010—2020 годах. Работа ведется в тесном сотрудничестве с ФСБ, МВД, Генпрокуратурой и другими профильными министерствами и ведомствами». В частности, по ситуации с украденными через Кипр средствами подчеркивалось, что там ведутся гражданские процессы.
Отметим, что прошлой осенью к семи годам за растрату 424 млн руб. был заочно осужден руководитель входившего в «Роснано» ООО «НТфарма» Валерий Главацкий, а в Гагаринском райсуде Москвы сейчас идет процесс о мошенническом хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 180 млн руб. директором управляющей компании «Роснано» Наилем Губаевым. «Надеюсь, перечень подобных дел будет только нарастать, ведь единственной нанотехнологией, успешно примененной командой Чубайса, оказалось макроворовство», — резюмировал Александр Хинштейн.
Впрочем, привлечению к ответственности даже в случае возбуждения новых уголовных дел могут помешать сроки давности. В случае с перекачкой более 1,6 млрд руб. средств «Роснано» через кипрский фонд речь идет о 2012−2015 годах и списании средств по договору поручительства с «Пересветом» в 2017 году. Между тем срок давности по статьям о растрате или хищении вверенных средств или особо крупном мошенничестве составляет десять лет. В свое время было несколько попыток привлечь к ответственности экс-главу «Роснано» Леонида Меламеда, бывшего финансового директора корпорации Святослава Понурова и бывшего управляющего директора по инвестициям Андрея Горькова, однако этому мешали как позиция тогдашнего руководства «Роснано», которое не считало компанию пострадавшей, а также именно истечение указанных в УК РФ сроков.