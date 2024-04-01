Фигурантов хищений в «Роснано» обвиняют в основном заочно и поздно

Стоит отметить, что вживую обвинение удалось предъявить только господину Дьяченко. В рамках дела о хищении средств обыски у него были проведены сотрудниками МВД и ФСБ еще осенью 2022 года. Тогда он был оставлен под подпиской о невыезде. Однако потом он признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, а сейчас находится под домашним арестом. Между тем всем остальным фигурантам обвинение предъявили заочно, так как они скрылись за границей. Следствие намерено инициировать их международный розыск. Впрочем, надеяться, что они будут задержаны и экстрадированы на родину, вряд ли стоит. Александра Швеца разыскивают по другому делу о мошенничестве фактически с его увольнения с руководящих постов в «Пересвете» в конце 2016 года.