Суд встал на сторону Генпрокуратуры в споре с ЧЭМК и «Ариантом»

«ФедералПресс» писал, что в середине 90-х Антипов и Аристов основали группу «Ариант», которую назвали по первым буквам их фамилий. Предприниматели начинали с изготовления гвоздей, минеральных удобрений, колбасы. В 1996 году запустили завод по производству вина и газировки, потом купили акции Челябинского электрометаллургического комбината. Но после более чем 30 лет совместной работы, в 2020 году партнеры решили разделить нажитое. Делили бизнес по отраслевому принципу: Аристову перешла пищевая промышленность, а Антипову — металлургия.