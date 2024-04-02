Суд встал на сторону Генпрокуратуры в споре с ЧЭМК и «Ариантом»

«В предварительном судебном заседании, состоявшемся 1 апреля 2024 года, судом рассмотрены и отклонены ходатайства ответчиков и третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, в том числе об отложении предварительного судебного заседания», — говорится в сообщении.
Суд завершил подготовку дела к разбирательству, заседание назначено на 5 апреля.
Арбитраж в настоящее время рассматривает иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с основателя группы ЧЭМК Юрия Антипова и его жены, а также владельцев холдинга «Ариант» — семьи Александра Аристова — в общей сложности 105 миллиардов рублей и изъятии активов «Арианта».
Поводом для подачи иска стали выявленные нарушения в процессе приватизации предприятий, входящих в группу ЧЭМК и ГК «Ариант». По мнению Генпрокуратуры, незаконное акционирование предприятий группы ЧЭМК позволило вывести деньги и использовать их для приобретения Аристовым иных активов и акций.
Генпрокуратура требует в счет взыскания неосновательного обогащения изъять в пользу Российской Федерации принадлежащие ООО «Группа компаний Ариант» 100% долей ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма “Южная”, ООО “Агрофирма Ариант”, ООО “ЦПИ — Ариант”.
Ранее по решению Арбитражного суда Свердловской области были изъяты акции трех предприятий группы ЧЭМК в пользу государства. В своем исковом заявлении Генпрокуратура указала на незаконное приобретение в 1990-е годы активов этих предприятий без разрешения правительства России. По мнению надзорного ведомства, активы заводов впоследствии вывели за рубеж «с целью нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности страны».
«ФедералПресс» писал, что в середине 90-х Антипов и Аристов основали группу «Ариант», которую назвали по первым буквам их фамилий. Предприниматели начинали с изготовления гвоздей, минеральных удобрений, колбасы. В 1996 году запустили завод по производству вина и газировки, потом купили акции Челябинского электрометаллургического комбината. Но после более чем 30 лет совместной работы, в 2020 году партнеры решили разделить нажитое. Делили бизнес по отраслевому принципу: Аристову перешла пищевая промышленность, а Антипову — металлургия.