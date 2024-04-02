Почему на Урале шахтёры оказались под завалами?

Возле Краснотурьинска Свердловской области 1 апреля произошла авария на шахте. Нескольких горняков засыпало во время обвала горной породы. Подробности — в материале на сайте ural.aif.ru.
Раздался хлопок
По данным МЧС, в момент случившегося на шахте «Северопесчанская» проводились взрывные плановые работы. И тут на отметке примерно 338 метров раздался хлопок. Часть породы обрушилась. Это произошло в 18.43 по уральскому времени.
Под завалами оказались пять человек. Среди них два машиниста и два проходчика. Одному медпомощь не потребовалась. А состояние ещё троих медики оценили как стабильно тяжёлое, отметив, что их жизням угроз нет. Пока они находятся в реанимации.
Что касается пятого мужчины, 1987 года рождения, то он погиб. У проходчика остались два ребёнка — 2018 и 2022 года рождения. На предприятии он работал с 7 марта.
Кто виноват?
Впереди похороны погибшего рабочего. А тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Правоохранительные органы обещают дать случившемуся надлежащую правовую оценку.
Свои проверки проводят также прокуратура и Ростехнадзор. Кроме того, на предприятии создана специальная комиссия. Семью погибшего не бросят, выплатят три миллиона рублей. Однако с марта это уже вторая авария на свердловских шахтах, повлекшая гибель рабочего. Видимо, безопасность труда на подобных объектах ещё есть куда улучшать.