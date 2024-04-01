«Около 22.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Над Белгородской областью уничтожили два дрона ВСУ
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщает Минобороны России в телеграм-канале.