Под Красноярском пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом

В КрасЖД уточнили, что ЧП произошло в 00:40 в Манском районе. С рельсов сошли три вагона грузового поезда. Машинист пассажирского поезда принял меры, чтобы предотвратить столкновение, однако избежать его не удалось. Тем не менее, действия машиниста поезда № 123, следовавшего из Красноярска в Абакан (Республика Хакасия), позволили не допустить более тяжелых последствий — схода локомотива и вагонов. Обошлось без пострадавших.