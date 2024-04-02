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Под Красноярском пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом

В ночь на вторник на Красноярской железной дороге произошло ЧП. Пассажирский поезд врезался в вагоны грузового состава. По предварительным данным, пострадавших нет.

Источник: МЧС РФ

Информация об инциденте поступила спасателям 2 апреля около 01:30 по местному времени. Пассажирский поезд и грузовой состав столкнулись на перегоне Мана — Жайма. К месту аварии направлены два восстановительных поезда. Движение на указанной ветке прекращено, сообщили в региональном главке МЧС.

В КрасЖД уточнили, что ЧП произошло в 00:40 в Манском районе. С рельсов сошли три вагона грузового поезда. Машинист пассажирского поезда принял меры, чтобы предотвратить столкновение, однако избежать его не удалось. Тем не менее, действия машиниста поезда № 123, следовавшего из Красноярска в Абакан (Республика Хакасия), позволили не допустить более тяжелых последствий — схода локомотива и вагонов. Обошлось без пострадавших.

Из-за аварии задерживаются пассажирские поезда № 123 и № 124.

Правоохранители начали проверку в связи с аварией на транспорте.