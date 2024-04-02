Во Владивостоке полицейские задержали грабителя-рецидивиста

Во Владивостоке сотрудники полиции поймали серийного грабителя. Мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности, ограбил магазин, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе полиции Приморья.
Установлено, что в торговый зал магазина на улице Некрасовской вошёл гражданин, похитил 6 тысяч рублей из кассы и скрылся. Кассир обратилась к полицейским, которые задержали 35-летнего ранее судимого жителя Владивостока.
Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он признался в ещё одном преступлении. Ранее мужчина напал на 59-летнюю женщину в районе Океанского проспекта, вырвал у неё сумку и убежал. В ходе разбирательства полицейские выяснили, что подозреваемый является наркозависимым, не имеет постоянного дохода и нигде не работает.
На рецидивиста завели уголовные дела и отправили под стражу. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.