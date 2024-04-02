Во Владивостоке полицейские задержали грабителя-рецидивиста

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он признался в ещё одном преступлении. Ранее мужчина напал на 59-летнюю женщину в районе Океанского проспекта, вырвал у неё сумку и убежал. В ходе разбирательства полицейские выяснили, что подозреваемый является наркозависимым, не имеет постоянного дохода и нигде не работает.