В Новосибирске проклинавшего русских мигранта-мясника отправили в ИВС

Рассказавшая об агрессивном поведении мясника продавщица дала показания в МВД. После конфликта с мигрантом женщина уволилась из точки. Бывшие работодатели предлагали ей вернуться, но она отказалась. Она ждет, когда ей отдадут трудовую и рассчитаются с ней.