Следователи возбудили уголовное дело против агрессивного мясника-мигранта, работающего на рынке. Об этом сообщил портал infopro54.ru.
Мужчине инкриминируют дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Ранее сообщалось, что он публично на рынке желал смерти русским бойцам в зоне СВО. Сейчас он находится в ИВС.
Мигрант с женой и детьми находятся в России нелегально последние два гола. Они прописались в «резиновой» квартире, чтобы устроить дочь в школу.
Рассказавшая об агрессивном поведении мясника продавщица дала показания в МВД. После конфликта с мигрантом женщина уволилась из точки. Бывшие работодатели предлагали ей вернуться, но она отказалась. Она ждет, когда ей отдадут трудовую и рассчитаются с ней.
Также сын ее бывшей начальницы предупреждал ее, что мужчина может начать мстить ей. Однако Оксана П. отметила, что уже готова ко всему, но рада, что мясника отправили в спецприемник.
Мужчине грозит штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей. Но если будет доказано, что мигрант совершил преступление по политическим, расовым или подобным мотивам, то ему могут назначить реальное лишение свободы.
Напомним, в Новосибирской области за неделю мигранты больше 260 раз нарушили закон.